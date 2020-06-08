В Москве от коронавируса умер настоятель храма

В Москве от коронавируса скончался настоятель московского храма Успения Пресвятой Богородицы в Казачьей слободе протоиерей Михаил Васильев.

Об этом сообщили в рабочей группе при патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции.