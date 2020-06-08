В Москве от коронавируса скончался настоятель московского храма Успения Пресвятой Богородицы в Казачьей слободе протоиерей Михаил Васильев.
Об этом сообщили в рабочей группе при патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции.
"8 июня 2020 года от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончался настоятель храма Успения Пресвятой Богородицы в Казачьей слободе протоиерей Михаил Васильев", — сказано в сообщении.
В Москве завершилась церемония прощания с Михаилом Кокшеновым.