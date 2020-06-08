Больше 22% новых инфицированных живет в Москве

Каждый пятый новый коронавирусный больной России живет в Москве. За сутки в столице выявлен 2001 новый инфицированный.

В Московской области 751 случай заражения, в Санкт-Петербурге — 326. На эти три региона приходится треть всех новых случаев.

Нижегородская область продолжает "лидировать" по числу новых коронавирусных больных. За минувшие сутки в регионе зафиксировано 305 заражений. В Свердловской области диагноз COVID-19 поставлен 249 местным жителям, в Воронежской области — 228 пациентам.

Лишь в трех регионах России прирост за сутки составил меньше десяти человек. В Севастополе один новый случай коронавируса, в Еврейской АО — четыре, в Республике Алтай — восемь. Всего же новые случаи зарегистрировано в 83 регионах страны.

За сутки в России коронавирусом заболели еще 8985 человек. Скончались 112 пациентов, выздоровели — 3957 человек. С начала эпидемии число заражений составляет уже 476 658 случаев. Вирус унес жизни 5 971 человека. Выздороветь смогли 230 688 пациентов.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в Мурманской области вышли на второй этап снятия ограничений. В регионе открывают фитнес-центры, детские сады.