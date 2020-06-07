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В Приморье разыскивается мужчина, отдыхавший у Вечного огня

Россия » Дальний Восток

Представитель управления МВД по региону Ирина Сырова сообщила агентству РИА "Новости" о начале проверки полицией Приморья видеоролика, на котором мужчина лежав в чаше Вечного огня в городе Артеме.

"Сотрудники полиции проверяют информацию, размещенную в социальных сетях, об инциденте на мемориале погибшим в годы Великой Отечественной войны в городе Артеме. В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на установление личности и задержание гражданина, причастного к происшествию", — сказала агентству Сырова.

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