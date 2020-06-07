Администрация южного города Сочи предупредила о сильной жаре в 37 градусов.
"Экстренное предупреждение! В ближайшие часы в предгорной зоне Сочи ожидается сильная жара. Температура воздуха местами достигнет плюс 37 градусов", — говорится в сообщении.
По данным ГУ МЧС России в регионе Краснодарского края 4-й класс пожароопасности.
Жители немецкой деревни Лимберг 23 июня 2019 года проснулись не от звонков будильников или крика петухов, а от грохота взрыва. Оказалось, что на одном из сельскохозяйственных полей взорвался снаряд времен Второй мировой.