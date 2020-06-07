В минздраве региона сообщили агентству РИА "Новости" о бом, что бюро судебно-медицинской экспертизы Башкирии будет проверять информацию СМИ о том, что родственникам погибшего предложили самостоятельно обследовать морг в поисках покойника.
Ранее интернет-издания сообщали о том, что в одном из моргов Башкирии родственникам было предложено найти тело погибшего. Люди пожаловались на сильный трупный запах, идущий из помещения.
"Если вам известны факты коррупции, которые вы можете подтвердить, просим сообщить подробно, будут приняты соответствующие меры по их недопущению. В отношении иных фактов, изложенных в вашем обращении, проводится служебная проверка", — прокомментировал ситуацию РИА Новости минздрав Башкирии, ссылаясь на начальника бюро судебно-медицинских экспертиз региона Александру Орловскую.
Жители немецкой деревни Лимберг 23 июня 2019 года проснулись не от звонков будильников или крика петухов, а от грохота взрыва. Оказалось, что на одном из сельскохозяйственных полей взорвался снаряд времен Второй мировой.