Жителям Башкирии предложили самостоятельно найти труп в морге

В минздраве региона сообщили агентству РИА "Новости" о бом, что бюро судебно-медицинской экспертизы Башкирии будет проверять информацию СМИ о том, что родственникам погибшего предложили самостоятельно обследовать морг в поисках покойника.

Ранее интернет-издания сообщали о том, что в одном из моргов Башкирии родственникам было предложено найти тело погибшего. Люди пожаловались на сильный трупный запах, идущий из помещения.