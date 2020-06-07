Актер Алексей Панин сообщил агентству РИА "Новости" о завершении церемонии прощания с народным артистом России Михаилом Кокшеновым.
По словам актера, церемония была не многолюдной.
Вместе с друзьями и родственниками артиста на прощание с Кокшеновым приходил актер Борис Токарев.
Урна с прахом будет захоронена на Новодевичьем кладбище.
Жители немецкой деревни Лимберг 23 июня 2019 года проснулись не от звонков будильников или крика петухов, а от грохота взрыва. Оказалось, что на одном из сельскохозяйственных полей взорвался снаряд времен Второй мировой.