В Москве завершилась церемония прощания с артистом Михаилом Кокшеновым

Актер Алексей Панин сообщил агентству РИА "Новости" о завершении церемонии прощания с народным артистом России Михаилом Кокшеновым.

По словам актера, церемония была не многолюдной.

Вместе с друзьями и родственниками артиста на прощание с Кокшеновым приходил актер Борис Токарев.

Урна с прахом будет захоронена на Новодевичьем кладбище.