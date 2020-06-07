Свыше 70 петербургских домов оказались обесточены

ЧП в Санкт-Петербурге обесточило 75 домов в Василеостровском районе. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на гордское управление МЧС РФ.

Причиной аварии стал вспыхнувший на подстанции трансформатор — огонь распространился на три квадратных метра, спасатели уже устранили открытое горение.

"Седьмого июня в 12.08 мск (по адресу) Кировский район, улица Калинина (произошло) горение трансформатора в здании трансформаторной подстанции "Волхов-Южная" на площади 3 квадратных метра. Ликвидация открытого горения. Проводятся работы по переключению абонентов на резервную схему электроснабжения", — передали в управлении.

Предположительно электричество вернется в дома после часу дня.