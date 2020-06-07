Пресс-секретарь регионального Центра медицины катастроф Антон Дужик сообщил о том, что медсестру скорой помощи из поселка Осиновое Плесо, которую избил сын пациентки перевели на амбулаторное лечение.
"Медсестра в средней степени (тяжести — Прим. ред.), была изначально госпитализирована, но потом переведена на амбулаторное лечение. Сейчас девушке уже легче", — сообщил собеседник агентства.
Жители немецкой деревни Лимберг 23 июня 2019 года проснулись не от звонков будильников или крика петухов, а от грохота взрыва. Оказалось, что на одном из сельскохозяйственных полей взорвался снаряд времен Второй мировой.