РБК со ссылкой на источник, близкий к столичным властям сообщил о том, что в Москве с 14 июня планируется отменить использование цифровых пропусков для передвижения по городу.
"Конечно, если мэр не внесет правки в последнюю минуту", — сообщил собеседник издания.
Об отмене пропусков могут объявить восьмого июня.
Жители немецкой деревни Лимберг 23 июня 2019 года проснулись не от звонков будильников или крика петухов, а от грохота взрыва. Оказалось, что на одном из сельскохозяйственных полей взорвался снаряд времен Второй мировой.