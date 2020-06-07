Власти Москвы планируют отменить использование цифровых пропусков

РБК со ссылкой на источник, близкий к столичным властям сообщил о том, что в Москве с 14 июня планируется отменить использование цифровых пропусков для передвижения по городу.

"Конечно, если мэр не внесет правки в последнюю минуту", — сообщил собеседник издания.

Об отмене пропусков могут объявить восьмого июня.