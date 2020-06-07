В Москве могут отменить цифровые пропуска с 14 июня

Власти российской столицы проводят подготовительные работы к отмене системы цифровых пропусков, которая была введена для борьбы с распространением коронавируса.

Об этом сообщил РБК со ссылкой на собственный источник.

По словам источника, объявление об отмене пропусков будет совершено 8 июня, а уже с 14 июня жители Москвы смогут беспрепятственно выходить из дома.