Власти российской столицы проводят подготовительные работы к отмене системы цифровых пропусков, которая была введена для борьбы с распространением коронавируса.
Об этом сообщил РБК со ссылкой на собственный источник.
По словам источника, объявление об отмене пропусков будет совершено 8 июня, а уже с 14 июня жители Москвы смогут беспрепятственно выходить из дома.
Жители немецкой деревни Лимберг 23 июня 2019 года проснулись не от звонков будильников или крика петухов, а от грохота взрыва. Оказалось, что на одном из сельскохозяйственных полей взорвался снаряд времен Второй мировой.