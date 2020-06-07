В России увеличилось число инфицированных COVID-19

В оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции сообщили о том, что количество зараженных коронавирусом в России увеличилось до 467673 человека. 8984 случая заражения было выявлено за последние сутки.