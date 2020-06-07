В оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции сообщили о том, что количество зараженных коронавирусом в России увеличилось до 467673 человека. 8984 случая заражения было выявлено за последние сутки.
"За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 — 8984 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 3458 (38,5%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.
Жители немецкой деревни Лимберг 23 июня 2019 года проснулись не от звонков будильников или крика петухов, а от грохота взрыва. Оказалось, что на одном из сельскохозяйственных полей взорвался снаряд времен Второй мировой.