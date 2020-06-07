Региональное правительство сообщает о том, что на военные корабли Тихоокеанского флота установят 10 участков для голосований по поправкам в Конституцию России.
"Десять участков для голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации организуют на военных кораблях Тихоокеанского флота, которые будут находиться в плавании 1 июля", — сообщает правительство региона со ссылкой на решение избирательной комиссии Приморского края.
Жители немецкой деревни Лимберг 23 июня 2019 года проснулись не от звонков будильников или крика петухов, а от грохота взрыва. Оказалось, что на одном из сельскохозяйственных полей взорвался снаряд времен Второй мировой.