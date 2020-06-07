В пресс-службе регионального центра медицины катастроф сообщили агентству РИА "Новости" о смерти одного из сотрудников МЧС Анжеро-Судженска после рабочей травмы.
"Сотрудник МЧС города Анжеро-Судженск во вторник получил травму, находясь на рабочем месте, и был доставлен в анжерскую городскую больницу. Специалисты из Кемерово провели несколько выездных консультаций и операцию. Затем автомобилем санавиации он был доставлен в областную клиническую больницу скорой медицинской помощи им. Подгорбунского. К сожалению, травма, полученная пожарным, оказалась несовместимой с жизнью, и в субботу утром он скончался", — рассказал РИА Новости пресс-секретарь Центра Антон Дужик.
В пресс-службе уточнили, что травму мужчина получил при испытании пожарных рукавов.
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