В Москве ожидают, что воскресенье станет самым теплым днем

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил агентству РИА "Новости" о том, что это воскресенье может стать самым теплым днем в Москве с начала года. Температура воздуха поднимется до 26 градусов.