Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил агентству РИА "Новости" о том, что это воскресенье может стать самым теплым днем в Москве с начала года. Температура воздуха поднимется до 26 градусов.
"Сегодня столица будет ощущать влияние северо-западной периферии антициклона. При переменной облачности во второй половине дня местами пройдут кратковременные дожди, возможны локальные грозы. Постепенное повышение температурного фона продолжится, и день станет самым теплым с начала лета, а возможно, и с начала года", — сообщил Леус.
Жители немецкой деревни Лимберг 23 июня 2019 года проснулись не от звонков будильников или крика петухов, а от грохота взрыва. Оказалось, что на одном из сельскохозяйственных полей взорвался снаряд времен Второй мировой.