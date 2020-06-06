Пресс-служба прокуратуры Якутска сообщило о том, что в суде рассматривается административное дело о субботнике, проведенном во время ограничительных мер.
"Дело Арктического государственного агротехнического университета находится на рассмотрении суда. Как сообщила прокуратура Якутска, в отношении юридического лица и первого проректора университета возбуждено административное дело по ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ. Речь идет о невыполнении правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения. Акты прокурорского реагирования сегодня находятся на рассмотрении суда", — отметили в пресс-службе.
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