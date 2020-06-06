Синоптики из Фобос рассказали о субботней погоде в Москве

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал агентству РИА "Новости" о том, что в эту субботу в Москве температура может поднять до 23 градусов тепла, а к вечеру пройдут небольшие дожди.