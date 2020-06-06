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Синоптики из Фобос рассказали о субботней погоде в Москве

Россия » Центр » Москва

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал агентству РИА "Новости" о том, что в эту субботу в Москве температура может поднять до 23 градусов тепла, а к вечеру пройдут небольшие дожди.

"Большую часть субботы Москва окажется в теплом секторе циклона, метеоусловия ожидаются относительно комфортные, и лишь к вечеру, с приближением фронтальной системы, кое-где соберутся грозовые облака, сопровождаемые скоротечным ливнем", — сообщил агентству Тишковец.

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