Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
Продюсер Максим Фадеев объявил Марианну Кочурову своей новой подопечной
В России будут бесплатно выдавать препарат против COVID-19
Протесты в США привели к переименованию площади перед Белым домом
Трамп заявил о необходимости снять ограничения из-за COVID-19 в США
В Московской области до конца года закроют все свалки
Эксперт объяснил, почему воздух над Южным океаном самый чистый
Минобороны приступило к ремонту железной дороги в Мурманской области
Поисковой системе Google грозит антимонопольное расследование
Участники Таганской ОПГ получили обвинения в убийстве Деда Хасана

Режим самоизоляции продлили на Ставрополье

Россия » Юг » Ставрополь

Еще неделю проведут в своих домах жители одного из южных регионов России. В Ставропольском крае ограничения продлили до 14 июня.

Такое решение приняли региональные власти.

"Ситуация все еще непростая. И об этом напоминают летальные случаи, которые, к сожалению, фиксируются практически ежедневно. За минувший день скончались еще три пациента. Глубоко соболезную родным", — написал на своей странице в социальной сети губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

Он уже подписал соответствующее постановление. Глава региона отметил, что в целом ситуация с распространением коронавируса стабилизируется, резких скачков нет.

По данным оперативного штаба, на Ставрополье с начала эпидемии зарегистрировано 2903 случая заражения коронавирусом. Жертвами опасного заболевания стали 56 человек. Победить инфекцию смогли 1342 местных жителя.

Ранее режим ограничений продлили власти Краснодарского края. До 21 июня в регион закрыт въезд, запрещено бронировать номера в отелях на побережье, действуют пропуска для проезда, отменено межрегиональное автобусное сообщение.

Последние материалы
Объясниться без слов и не попасть впросак
Продюсер Максим Фадеев объявил Марианну Кочурову своей новой подопечной
В России будут бесплатно выдавать препарат против COVID-19
Режим самоизоляции продлили на Ставрополье
Протесты в США привели к переименованию площади перед Белым домом
Трамп заявил о необходимости снять ограничения из-за COVID-19 в США
Самая большая коллекция банок Coca-Cola: цифры и факты
"Лига защитников пациентов": указ мэра Москвы противоречит Конституции
В Московской области до конца года закроют все свалки
FIDO: биометрическая технология, которая защитит ваши пароли
Популярное
Новости Белоруссии
Лукашенко выиграет выборы-2020, потеряв страну?

Белоруссию могут ждать новые европейские санкции Лукашенко будет просить помощь у России. Но может получиться так, что в 2020 пройдут последние "его" выборы...

Лукашенко выиграет выборы-2020, потеряв страну?
Стала известна причина смерти Юлии Норкиной
Культура
Стала известна причина смерти Юлии Норкиной
Культура
Телеведущий Андрей Норкин сообщил о смерти своей супруги
Общество
Арестован Николай Платошкин
Любовь Степушова Чемпионы "сидения на двух стульях". Чем они опасны? Любовь Степушова Василий Амирджанов Химера толерантности обернулась реверсивным расизмом Василий Амирджанов Игорь Буккер Почему дикари стали архитекторами, а не земледельцами Игорь Буккер
Комментарии
Решение суда по делу Платошкина: "Два месяца под домашним арестом"
Арестован Николай Платошкин
Решение суда по делу Платошкина: "Два месяца под домашним арестом"
Арестован Николай Платошкин
Штраф для Америки: Германия думает об ответе на санкции
Путин объяснил, зачем редактировать Конституцию
Путин объяснил, зачем редактировать Конституцию
Не сюрприз: почему КПРФ выступила против поправок в Конституцию
Не сюрприз: почему КПРФ выступила против поправок в Конституцию
Адвокат о деле Платошкина: обвинению и защите придется "попотеть"
Солнцезащитный крем назвали самой ненужной вещью на отдыхе
В России скоро встанет экономика. Что делать?
В России скоро встанет экономика. Что делать?
В России скоро встанет экономика. Что делать?
Крем для загара: какой выбрать?
В России скоро встанет экономика. Что делать?
В России скоро встанет экономика. Что делать?
В России скоро встанет экономика. Что делать?
Потанин получил замечание от Путина из-за аварии в Норильске
Пигментные пятна: как предотвратить их появление?
Полицейский из Казани получил условный срок за изнасилование
О проекте Обратная связь Реклама
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ