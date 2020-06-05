Режим самоизоляции продлили на Ставрополье

Еще неделю проведут в своих домах жители одного из южных регионов России. В Ставропольском крае ограничения продлили до 14 июня.

Такое решение приняли региональные власти.

"Ситуация все еще непростая. И об этом напоминают летальные случаи, которые, к сожалению, фиксируются практически ежедневно. За минувший день скончались еще три пациента. Глубоко соболезную родным", — написал на своей странице в социальной сети губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

Он уже подписал соответствующее постановление. Глава региона отметил, что в целом ситуация с распространением коронавируса стабилизируется, резких скачков нет.

По данным оперативного штаба, на Ставрополье с начала эпидемии зарегистрировано 2903 случая заражения коронавирусом. Жертвами опасного заболевания стали 56 человек. Победить инфекцию смогли 1342 местных жителя.

Ранее режим ограничений продлили власти Краснодарского края. До 21 июня в регион закрыт въезд, запрещено бронировать номера в отелях на побережье, действуют пропуска для проезда, отменено межрегиональное автобусное сообщение.