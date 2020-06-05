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Путин поддержит приют в Тольятти из-за сложной ситуации

Россия » Поволжье » Самара

Представитель приюта "Кошкин дом" в Тольятти Наталья Боброва во время совещания обратилась к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о помощи в непростой ситуации из-за коронавируса.

"Я сейчас не буду называть конкретных цифр и прочего, но точно совершенно мы вам поможем, плечо подставим, поддержим. А вот формы, объемы и конкретную дату я сейчас назвать не могу", — пообещал президент.

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