Представитель приюта "Кошкин дом" в Тольятти Наталья Боброва во время совещания обратилась к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о помощи в непростой ситуации из-за коронавируса.
"Я сейчас не буду называть конкретных цифр и прочего, но точно совершенно мы вам поможем, плечо подставим, поддержим. А вот формы, объемы и конкретную дату я сейчас назвать не могу", — пообещал президент.
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