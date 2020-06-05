Путин поддержит приют в Тольятти из-за сложной ситуации

Представитель приюта "Кошкин дом" в Тольятти Наталья Боброва во время совещания обратилась к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о помощи в непростой ситуации из-за коронавируса.