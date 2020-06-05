Президент России Владимир Путин заявил, что ЧП в Норильске произошло из-за того, что вовремя не поменяли резервуар для дизельного топлива.

"Если бы своевременно поменяли (резервуар для топлива — Прим. ред.), и ущерба не было бы экологического, и расходы такие бы не нужно было нести компании. Просто посмотрите на это самым внимательным образом внутри компании", — сказал он главе "Норникеля" Владимиру Потанину на встрече с экологами и зоозащитниками в режиме видеоконференции.