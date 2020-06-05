Адвокат Леонид Соловьев сообщил о смягчении срока ареста журналиста Ильи Азара, который был задержан за одиночный пикет.
"Суд посчитал излишним наказание в 15 суток и снизил до 10, квалифицировав действия Азара как участие в пикетной очереди", — рассказал собеседник агентства.
Ранее было известно о том, что журналист устроил пикет в поддержку группы "Омбудсмен полиции" в социальной сети.
Белоруссию могут ждать новые европейские санкции Лукашенко будет просить помощь у России. Но может получиться так, что в 2020 пройдут последние "его" выборы...