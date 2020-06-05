Пресс-служба прокуратуры Кировска в Мурманской области сообщила о проведении проверки сообщений СМИ о затоплении городского кладбища. Выяснилось, что вода не отводится правильным образом, что и привело к неприятным последствиям.
"Осмотром территории городского кладбища, расположенного в районе бывшего аэропорта в Кировске, установлено, что в нарушение требований санитарно-эпидемиологического законодательства обслуживающей организацией не обеспечено надлежащее содержание территории кладбища, а именно: допущено затопление участков захоронений грунтовыми и талыми водами, не обеспечен надлежащий отвод воды с территории кладбища", — говорится в сообщении.
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