В Мурманской области часть кладбища затопило водой

Пресс-служба прокуратуры Кировска в Мурманской области сообщила о проведении проверки сообщений СМИ о затоплении городского кладбища. Выяснилось, что вода не отводится правильным образом, что и привело к неприятным последствиям.