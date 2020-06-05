Названы регионы, где есть новые инфицированных

Каждый пятый новый инфицированный в России живет в Москве. На столицу приходится 21% новых случаев заболевания.

Так, в Москве выявлено 1855 новых коронавирусных больных. В Подмосковье их 762, в Санкт-Петербурге — 378. Среди регионов лидером остается Нижегородская область, где за сутки COVID-19 подхватили 330 человек. В Свердловской области положительные тесты на коронавирус получил 251 человек, в Ростовской области — 196 человек.

В восьми регионах России число новых инфицированных не превышает десятка. Так, в Севастополе и на Алтае по два новых случая, в Ненецком автономном округе — пять, в Крыму, Чукотском автономном округе и Еврейской АО — по шесть, в Курганской области и Калмыкии — по девять.

По данным Роспотребнадзора, в России проведено уже более 12 миллионов тестов. Под наблюдением медиков остаются 317 тысяч человек.

Всего в России за минувшие сутки выявлено 8 726 новых случаев заболевания. 144 человека скончались, 8057 пациентов вылечились. С начала эпидемии в стране зарегистрировано 449 834 случая заражения. Число летальных исходов достигло 5528 человек. Победить болезнь смогли 212 680 россиян.