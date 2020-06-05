Северо-Кавказский федеральный университет сообщил о том, что в национальный парк Кисловодска могут перенести плиту со следами настоящего динозавра.

"Горожанам и туристам доступ к плите ограничен, так как она расположена на территории режимного предприятия. Сегодня исследователи выступают за ее перенос на сопредельную территорию национального парка "Кисловодский", где будет обеспечена ее доступность, а также надлежащий уход и сохранность", — говорится в сообщении.