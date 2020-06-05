Свыше 8,7 тысяч россиян заболели коронавирусом за сутки

Еще 8726 россиян получили положительные тесты на коронавирус. Статистику за минувшие сутки приводит оперативный штаб.

Днем ранее число новых случаев составляло 8831. А еще на сутки раньше — 8536. Медики отмечают, что среди новых инфицированных у 37,1% не было внешних проявлений коронавируса.

За сутки в России скончались 144 коронавирусных больных. Ранее сообщалось о 169 летальных исходах, 3 июня было 178 жертв COVID-19. Всего в стране от коронавируса скончались 5528 человек. Выздороветь за сутки смогли 8057 человек. Их общее число с начала эпидемии достигло 212 680 человек. В России зарегистрировано всего 449 834 случая инфицирования коронавирусом.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что Китай готов заплатить за вакцину от коронавируса 20 миллионов долларов. Об этом рассказал премьер-министр КНР. Согласно последним данным ВОЗ, на данный момент 10 вакцин проходят клинические испытания, еще 123 разработки находятся на стадии доклинической оценки.

В России правительство разработало правила обеспечения волонтеров средствами индивидуальной защиты.