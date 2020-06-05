В Ростовской области прошел онлайн-форум "Новые вызовы. Новые решения"

4 июня в Ростовской области прошел онлайн-форум "Новые вызовы. Новые решения", в рамках которого губернатор Василий Голубев обсудил с предпринимателями и бизнес-сообществами реализацию нацпроектов и план восстановления экономики, которой был нанесен существенный удар в связи с принятием ограничительных мер из-за пандемии.

Мероприятие состоялось в режиме видео-конференц-связи, в нем приняли участие более 500 человек, среди участников были и министры, и ректоры вузов, и главы администраций муниципальных образований, и победители конкурса "Лидеры России", и руководители донских предприятий. Прямая трансляция второго этапа мероприятия была доступна с 15 часов на Youtube-канале и официальном сайте правительства Ростовской области.

На форуме в формате брейнсторминга прошли обсуждения по таким темам, как:

экспорт,

МСП,

цифровая экономика,

производительность труда,

образование,

промышленность.

Отраслевые эксперты обсудили социально-экономическое развитие региона, а во второй части мероприятия участники представили главе Донского края свои предложения по достижению целей нацпроектов в ближайшие месяцы и в посткоронавирусный период. Озвученные инициативы важны для выработки новых механизмов, которые помогут "воскресить" экономику региона.

Как отметили в правительстве, идеи, сформированные коллективными усилиями участников форума, внесут существенный вклад в общее дело по восстановлению экономики. Инициативы, предложенные на всех шести "Точках кипения" в Новочеркасске, Ростове-на-Дону и Таганроге, в ближайшее время систематизируют, а далее работу по их интеграции в программу развития будет контролировать непосредственно глава региона.

"Впереди у нас — период восстановления, оживления экономики. И нам необходимо от антикризисных экстренных мер переходить к долгосрочным программам развития. Соответственно, и ваша активность должна быть тесно сопряжена с реализацией национальных проектов, а также Стратегии социально-экономического развития области до 2030 года", — заявил участникам форума Василий Голубев.

В частности, на форуме прозвучали предложения по развитию инициативы "Эффективный регион", по внедрению инновационных проектов — механизмов телемедицины, профильных IT-кластеров.

Часть прозвучавших на форуме предложений уже воплотилась в конкретные поручения органам власти. В частности, глава региона поручил в сжатые сроки создать в Миллерово сервисный центр для предпринимателей "Мой бизнес". Это позволит решить проблему доступа представителей бизнес-сообщества северных районов области к ресурсам господдержки.

Кроме того, губернатор уделил особое внимание теме формирования IT-кластера в Таганроге. Как было отмечено, в городе имеется большой потенциал развития наукоемкого бизнеса, в том числе в сфере информационных технологий. Чтобы реализовать его в полной мере, правительству даны поручения активизировать работу по созданию здесь профильного кластера и организации системы поддержки предприятий отрасли.

"Системная поддержка цифровизации с нашей стороны станет фактором ускорения динамики развития как региона в целом, так и конкретных муниципалитетов, поможет скоординировать усилия существующих научных центров. Напомню, Президент неоднократно говорил, что цифровое развитие является абсолютным приоритетом для всех, и мы сейчас обязаны выдержать заданные темпы работы", — подчеркнул Василий Голубев.

Получила общее одобрение идея объединить цифровые конкурсы, хакатоны, проектные сессии и вебинары, нацеленные на поддержку проектов в сфере цифровизации, в единую инициативу на базе конкурса "Ростов-на-Дому. Цифровые лидеры". Оператором такой единой конкурсной программы предложено сделать Донской государственный технический университет, обладающий наиболее мощной организационной базой и опытом работы в цифровой сфере.

Губернатор отметил, что все предложенные проекты были интересны, какие-то применимы к текущему моменту, что-то реализуемо в перспективе. Но при этом реализация областной Стратегии-2030 и нацпроектов невозможна без внедрения подобных инноваций.