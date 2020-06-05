Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
В Мурманской области часть кладбища затопило водой
Драка мужчины без маски и полицейских в Магнитогорске попала на видео
Названы регионы, где есть новые инфицированных
В Пермском крае зафиксирован случай заражения COVID-19 в детском саду
Минэнерго составляет план по устранению последствий ЧС под Норильском
Невеста Панарина рассказала о беспорядках в Нью-Йорке
Врач объяснила опасность супа-солянки для сердечников и гипертоников
В парк Кисловодска перенесут плиту со следами настоящего динозавра
Свыше 8,7 тысяч россиян заболели коронавирусом за сутки

В Ростовской области прошел онлайн-форум "Новые вызовы. Новые решения"

Россия » Юг » Ростов-на-Дону

4 июня в Ростовской области прошел онлайн-форум "Новые вызовы. Новые решения", в рамках которого губернатор Василий Голубев обсудил с предпринимателями и бизнес-сообществами реализацию нацпроектов и план восстановления экономики, которой был нанесен существенный удар в связи с принятием ограничительных мер из-за пандемии.

Мероприятие состоялось в режиме видео-конференц-связи, в нем приняли участие более 500 человек, среди участников были и министры, и ректоры вузов, и главы администраций муниципальных образований, и победители конкурса "Лидеры России", и руководители донских предприятий. Прямая трансляция второго этапа мероприятия была доступна с 15 часов на Youtube-канале и официальном сайте правительства Ростовской области.

На форуме в формате брейнсторминга прошли обсуждения по таким темам, как:

  • экспорт,
  • МСП,
  • цифровая экономика,
  • производительность труда,
  • образование,
  • промышленность.

Отраслевые эксперты обсудили социально-экономическое развитие региона, а во второй части мероприятия участники представили главе Донского края свои предложения по достижению целей нацпроектов в ближайшие месяцы и в посткоронавирусный период. Озвученные инициативы важны для выработки новых механизмов, которые помогут "воскресить" экономику региона.

Как отметили в правительстве, идеи, сформированные коллективными усилиями участников форума, внесут существенный вклад в общее дело по восстановлению экономики. Инициативы, предложенные на всех шести "Точках кипения" в Новочеркасске, Ростове-на-Дону и Таганроге, в ближайшее время систематизируют, а далее работу по их интеграции в программу развития будет контролировать непосредственно глава региона.

"Впереди у нас — период восстановления, оживления экономики. И нам необходимо от антикризисных экстренных мер переходить к долгосрочным программам развития. Соответственно, и ваша активность должна быть тесно сопряжена с реализацией национальных проектов, а также Стратегии социально-экономического развития области до 2030 года", — заявил участникам форума Василий Голубев.

В частности, на форуме прозвучали предложения по развитию инициативы "Эффективный регион", по внедрению инновационных проектов — механизмов телемедицины, профильных IT-кластеров.

Часть прозвучавших на форуме предложений уже воплотилась в конкретные поручения органам власти. В частности, глава региона поручил в сжатые сроки создать в Миллерово сервисный центр для предпринимателей "Мой бизнес". Это позволит решить проблему доступа представителей бизнес-сообщества северных районов области к ресурсам господдержки.

Кроме того, губернатор уделил особое внимание теме формирования IT-кластера в Таганроге. Как было отмечено, в городе имеется большой потенциал развития наукоемкого бизнеса, в том числе в сфере информационных технологий. Чтобы реализовать его в полной мере, правительству даны поручения активизировать работу по созданию здесь профильного кластера и организации системы поддержки предприятий отрасли.

"Системная поддержка цифровизации с нашей стороны станет фактором ускорения динамики развития как региона в целом, так и конкретных муниципалитетов, поможет скоординировать усилия существующих научных центров. Напомню, Президент неоднократно говорил, что цифровое развитие является абсолютным приоритетом для всех, и мы сейчас обязаны выдержать заданные темпы работы", — подчеркнул Василий Голубев.

Получила общее одобрение идея объединить цифровые конкурсы, хакатоны, проектные сессии и вебинары, нацеленные на поддержку проектов в сфере цифровизации, в единую инициативу на базе конкурса "Ростов-на-Дому. Цифровые лидеры". Оператором такой единой конкурсной программы предложено сделать Донской государственный технический университет, обладающий наиболее мощной организационной базой и опытом работы в цифровой сфере.

Губернатор отметил, что все предложенные проекты были интересны, какие-то применимы к текущему моменту, что-то реализуемо в перспективе. Но при этом реализация областной Стратегии-2030 и нацпроектов невозможна без внедрения подобных инноваций.

"Главное — такие прорывные идеи создают условия для того, чтобы наша Ростовская область стала регионом-лидером. А это — ключевая задача нашей общей работы, и для ее выполнения у нас есть все необходимое", — отметил Василий Голубев.

Последние материалы
Драка мужчины без маски и полицейских в Магнитогорске попала на видео
Названы регионы, где есть новые инфицированных
Минэнерго составляет план по устранению последствий ЧС под Норильском
В Пермском крае зафиксирован случай заражения COVID-19 в детском саду
Невеста Панарина рассказала о беспорядках в Нью-Йорке
Врач объяснила опасность супа-солянки для сердечников и гипертоников
В парк Кисловодска перенесут плиту со следами настоящего динозавра
В Ростовской области прошел онлайн-форум "Новые вызовы. Новые решения"
Свыше 8,7 тысяч россиян заболели коронавирусом за сутки
Ли Кэцян: Китай предлагает $ 20 млн за вакцину от коронавируса
Популярное
Новости Белоруссии
Лукашенко выиграет выборы-2020, потеряв страну?

Белоруссию могут ждать новые европейские санкции Лукашенко будет просить помощь у России. Но может получиться так, что в 2020 пройдут последние "его" выборы...

Лукашенко выиграет выборы-2020, потеряв страну?
Минюст Украины готов начать распродажу тюрем
Новости Украины
Минюст Украины готов начать распродажу тюрем
Общество
Арестован Николай Платошкин
Новости Белоруссии
Ярослав Романчук рассказал, почему Белоруссия устала от Лукашенко
Василий Амирджанов Химера толерантности обернулась реверсивным расизмом Василий Амирджанов Игорь Буккер Почему дикари стали архитекторами, а не земледельцами Игорь Буккер Усам Оздемиров О визах, талантах и двух тиграх, дерущихся в долине Усам Оздемиров
Комментарии
Не сюрприз: почему КПРФ выступила против поправок в Конституцию
Игорь Коротченко о прошлом Украины и будущем России
Водка, реактор, "Новичок": как Запад демонизирует Россию
Игорь Коротченко о прошлом Украины и будущем России
Путин рассказал о важности грамотного использования природных ресурсов
Арестован Николай Платошкин
Россия обставила США в войне за "Северный поток-2"
Россия обставила США в войне за "Северный поток-2"
Пушилин прокомментировал обострение ситуации в Донбассе
Арестован Николай Платошкин
Не сюрприз: почему КПРФ выступила против поправок в Конституцию
Решение суда по делу Платошкина: "Два месяца под домашним арестом"
Арестован Николай Платошкин
Не сюрприз: почему КПРФ выступила против поправок в Конституцию
Водка, реактор, "Новичок": как Запад демонизирует Россию
Лукашенко выиграет выборы-2020, потеряв страну?
Не сюрприз: почему КПРФ выступила против поправок в Конституцию
Лукашенко выиграет выборы-2020, потеряв страну?
Россия обставила США в войне за "Северный поток-2"
Не сюрприз: почему КПРФ выступила против поправок в Конституцию
Не сюрприз: почему КПРФ выступила против поправок в Конституцию
О проекте Обратная связь Реклама
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ