Пресс-служба Кремля сообщила о том, что президент России Владимир Путин поздравил министерство экологии с Днем эколога, отметив, что грамотное использование ресурсов, полученных природой, является общенациональным приоритетом.

"Вопросы рационального, грамотного использования природных ресурсов по праву находятся в числе наших безусловных общенациональных приоритетов.

Сегодня перед нами стоит целый комплекс серьёзных задач, главные из которых — создание современной инфраструктуры для эффективного обращения с отходами производства и потребления, переход предприятий на новейшие перспективные технологии, совершенствование системы мониторинга качества воздуха, почвы и воды, формирование высокой экологической культуры в обществе", — говорится в сообщении.