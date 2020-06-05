В Норильске не исключают возможности постройки временного трубопровода

Глава краевого кабмина Юрий Лапшин на сессии парламента сообщил о том, что Красноярские власти рассматривают возможность постройки временного трубопровода в Норильске для откачки разлитого на ТЭЦ-3 топлива.