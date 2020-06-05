Глава краевого кабмина Юрий Лапшин на сессии парламента сообщил о том, что Красноярские власти рассматривают возможность постройки временного трубопровода в Норильске для откачки разлитого на ТЭЦ-3 топлива.
"Поскольку речь идет о большом объеме, то выбор небольшой. Либо сжигание на месте, при таком объеме последствия такого сжигания может представить даже не специалист, и сегодня принято отрицательное решение (о сжигании — Прим. ред.), либо извлечение любыми доступными способами, вплоть до строительства временного трубопровода с последующей утилизацией", — сказал Лапшин.
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