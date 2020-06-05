В пресс-службе мэрии Красноярска сообщили о том, что властями будет проведена проверка на рынке на улице Шахтеров после информации о заражениях коронавирусом и жалоб покупателей.
"Администрация города продолжает контрольные мероприятия по соблюдению на рынке превентивных мер. Ранее проведенные проверки выявили многочисленные нарушения: не проводится термометрия, работники не соблюдают профилактические меры.
В администрацию города поступают многочисленные жалобы горожан по данным фактам. Есть сведения о работниках рынка с подтвержденным диагнозом "коронавирус", — сообщили в пресс-службе.
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