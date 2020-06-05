Руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк рассказал о том, что на ярмарки выходного дня в Москву приехали почти две тысячи продавцов из сорока регионов России.

"Сегодня в Москве вновь открылись 82 ярмарки выходного дня, на них приехали около двух тысяч продавцов из более чем 40 регионов Российской Федерации.

По сравнению с прошлым годом ярмарки заработали в другом режиме. Выполняются серьезные требования Роспотребнадзора: соблюдение социального дистанцирования, двукратная обработка всех поверхностей и уборка территории с использованием специальных дезинфицирующих средств. Также несколько раз в день проверяется температура продавцов, работающих на ярмарках", — сказал Немерюк.