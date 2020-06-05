Прокуратура Хабаровского края рассказала о бывшем замглавы УГИБДД УМВД, которого осудят за внеочередную регистрацию чужого автомобиля за взятку с целью присвоения "красивого" номера.

"Прокурором Хабаровского края утверждено обвинительное заключение в отношении бывшего заместителя начальника отдела организации дорожно-патрульной службы и взаимодействия с правоохранительными органами УГИБДД УМВД России по Хабаровскому краю по статьям "Получение должностным лицом лично взятки в виде незаконного оказания ему услуг имущественного характера" и "Получение взятки лично в размере, не превышающем десяти тысяч рублей"… Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Железнодорожный районный суд Хабаровска", — говорится в сообщении.