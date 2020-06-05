На чиновницу из Томска завели дело за спиленные деревья

Управление СК РФ по Томской области сообщило о возбуждении уголовного дела в отношении заместителя руководителя департамента благоустройства, которая не применила меры против рекламщиков из-за поврежденных веток, а после и вовсе приказала спилить деревья.