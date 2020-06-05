Управление СК РФ по Томской области сообщило о возбуждении уголовного дела в отношении заместителя руководителя департамента благоустройства, которая не применила меры против рекламщиков из-за поврежденных веток, а после и вовсе приказала спилить деревья.
"Следственными органами СК РФ по Томской области на основании материалов регионального УФСБ возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника департамента дорожной деятельности и благоустройства администрации города Томска, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями)", — говорится в сообщении.
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