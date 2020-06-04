В СУ СК сообщили об аресте опекуна семилетней девочки, которая была госпитализирована в больницу Брянска с истощением и обморожением.

"На основании собранных доказательств опекуну малолетнего ребенка предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных пунктом "г" части 2 статьи 117 (истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего) и статьи 156 УК РФ (неисполнение обязанностей в отношении несовершеннолетнего).

По ходатайству следователей Бежицким районным судом города Брянска обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в сообщении.