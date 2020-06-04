На Кузбассе открыли детские сады и тоговые центры

Ограничительные меры начали активно снимать на Кузбассе. В Кемеровской области откроют детские сады и торговые центры.

Такое решение приняли региональные власти.

"Возобновляется оказание услуг для индивидуальных занятий физкультурой и спортом, включая услуги фитнес-центров (фитнес-залов), кроме бань, саун, бассейнов", — заявил губернатор Сергей Цивилев.

Также разрешили работать парикмахерским и салонам красоты, маникюрным и педикюрным кабинетам, летним верандам ресторанов.

Стоит отметить, что эти ограничения ранее были сняты в некоторых районах области. Теперь они приняты в регионе повсеместно. А вот сами рестораны (в закрытых помещениях), детские игровые комнаты, кинотеатры и развлекательные центры пока будут закрыты.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в Краснодарском крае открыли парки, скверы, набережные, разрешили заниматься спортом на свежем воздухе. Остальные ограничения сохранили до 21 июня. В регион запрещен въезд, нельзя бронировать гостиницы на побережье, отменены межрегиональные пассажирские перевозки.