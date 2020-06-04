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Власти Архангельской области запретили въезд в Северодвинск

Россия » Северо-Запад » Северодвинск

Пресс-служба правительства Архангельской области сообщила о том, что властями было принято решение об ограничении въезда в Северодвинск из-за сложной ситуацией с COVID-19.

"С 00.00 6 июня до особого распоряжения ограничивается въезд на территорию Северодвинска и выезд из города. Соответствующие изменения внесены в действующие указы врио губернатора Александра Цыбульского", — говорится в сообщении.

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