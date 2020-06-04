Член комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин заявил агентству РИА "Новости" о том, что слова основателя Telegram Павла Дурова не соответствуют действительности.

Ранее Павел Дуров заявил о том, что разблокировка Telegram в России позволила бы миллионам людей пользоваться данным сервисом.

"Павел Дуров давно не был в России и поэтому не знает, что Telegram в нашей стране не заблокирован. Я сам веду канал в Telegram и точно это знаю. Существует решение суда, по которому Роскомнадзор обязан заблокировать этот мессенджер. Но, как мы знаем, блокировка не состоялась. Поэтому сложно разделять или не разделять позицию Дурова, так как она не вполне соотносится с реальным положением дел", — сказал Горелкин РИА Новости.