Главный специалист метеобюро Москвы и Подмосковья Татьяна Позднякова предупредила о том, что в столичном регионе в июле ожидается жаркая погода.
"Минимальная температура ночью около плюс десяти градусов, днем в субботу — плюс 21 градус, а в воскресенье еще теплее — плюс 24 градуса. Среднесуточная температура воздуха впервые с начала июня будет не ниже, а выше нормы", — отметила Позднякова в интервью "Российской газете".
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