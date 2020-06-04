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Россия » Центр » Москва

Главный специалист метеобюро Москвы и Подмосковья Татьяна Позднякова предупредила о том, что в столичном регионе в июле ожидается жаркая погода.

"Минимальная температура ночью около плюс десяти градусов, днем в субботу — плюс 21 градус, а в воскресенье еще теплее — плюс 24 градуса. Среднесуточная температура воздуха впервые с начала июня будет не ниже, а выше нормы", — отметила Позднякова в интервью "Российской газете".

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