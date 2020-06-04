В Подмосковье произошла экстренная посадка вертолета Ми-38

В пресс-службе холдинга "Вертолеты России" объяснили агентству РИА "Новости", почему произошла экстренная посадка образца вертолета Ми-38 в Подмосковье. По данным ведомства, это произошло из-за некорректной работы одного из двигателей.