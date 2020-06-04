В пресс-службе холдинга "Вертолеты России" объяснили агентству РИА "Новости", почему произошла экстренная посадка образца вертолета Ми-38 в Подмосковье. По данным ведомства, это произошло из-за некорректной работы одного из двигателей.
«Третьего июня при выполнении планового испытательного полета по отработке чрезвычайного режима работы силовой установки была зафиксирована повышенная вибрация одного из двигателей опытного образца вертолета Ми-38, находящегося в эксплуатации АО "НЦВ Миль и Камов"», — говорится в сообщении.
Трубоукладчик "Александр Черский" может достраивать "Северный поток-2", не опасаясь американских санкций.