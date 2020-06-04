Советник президента РФ по культуре Владимир Толстой рассказал агентству РИА "Новости" о запланированном награждении Героев труда на День России. Также известна дата выдачи государственных премий в области культуры.
"12 июня предполагается награждение Героев труда, а вручение государственных премий в области литературы, искусства и науки и гуманитарные премии пока планируется 24 июня", — сказал Толстой.
Трубоукладчик "Александр Черский" может достраивать "Северный поток-2", не опасаясь американских санкций.