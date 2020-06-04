Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
Песков рассказал об улучшении ситуации с коронавирусом
В больницах Армении не хватает мест для коронавирусных больных
Соцсеть "ВКонтакте" запустила новый сервис "Клипы"
В Белоруссии сформировали новое правительство
Эксперт назвал основные признаки прослушки смартфонов
Трамп больше не общается с Си Цзиньпином
В Псковской области скончался врач, прибывший для работы в госпитале
В Мексике обнаружено древнейшее сооружение цивилизации майя
Репетиция парада Победы прошла в Волгограде

Песков рассказал об улучшении ситуации с коронавирусом

Россия

Пресс-секретарь РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам об улучшении ситуации с коронавирусом в России.

"С какими-то прогнозами, наверно, все-таки должны выступать люди, которые основывают свои суждения на мнении специалистов, эпидемиологов, медиков. В первую очередь этой информацией обладает Сергей Семенович Собянин применительно к Москве как региону Российской Федерации.

Вы знаете, что в целом применительно к стране сейчас специалисты констатируют положительную динамику, ситуация стабилизируется и постепенно улучшается. С какими-то более долгосрочными прогнозами, вы знаете, все выступают весьма осторожно, что касается страны в целом", — сказал Песков, отвечая на вопрос, когда к обычной жизни вернется вся страна.

россия москва коронавирус дмитрий песков
Последние материалы
Эксперт рассказал, как обойти "смертельные" санкции США по "Северному потоку-2"
Соцсеть "ВКонтакте" запустила новый сервис "Клипы"
Росавиация рассмотрит заявки на субсидии от российских аэропортов
В Белоруссии сформировали новое правительство
Эксперт назвал основные признаки прослушки смартфонов
Трамп больше не общается с Си Цзиньпином
В Псковской области скончался врач, прибывший для работы в госпитале
В Мексике обнаружено древнейшее сооружение цивилизации майя
Чиновникам постоянная замена плитки важнее здоровья людей
Репетиция парада Победы прошла в Волгограде
Популярное
Экономика и бизнес
Россия обставила США в войне за "Северный поток-2"

Трубоукладчик "Александр Черский" может достраивать "Северный поток-2", не опасаясь американских санкций.

Россия обставила США в войне за "Северный поток-2"
Американский инженер рассказал, как выжить в падающем лифте
Технологии
Американский инженер рассказал, как выжить в падающем лифте
Общество
Казахский политолог: люди не верят в пандемию
Новости футбола
"Краснодар" определился с новым главным тренером
Игорь Буккер Почему дикари стали архитекторами, а не земледельцами Игорь Буккер Усам Оздемиров О визах, талантах и двух тиграх, дерущихся в долине Усам Оздемиров Василий Амирджанов Курорты обеспечат туристам тюремно-санаторный отдых Василий Амирджанов
Комментарии
Как Трамп опять напугал союзников Россией
В США проектируют ракету с пулеметом
"Бук" здесь совершенно ни при чем: новый факт о катастрофе Boeing-777
"Чёрный Майдан" в Лондоне - толпа штурмовала резиденцию премьера
SpaceX использовала в корабле Crew Dragon российские комплектующие
"Бук" здесь совершенно ни при чем: новый факт о катастрофе Boeing-777
Россия обставила США в войне за "Северный поток-2"
Миронов раскритиковал Галкина за пародию на Путина
Миронов раскритиковал Галкина за пародию на Путина
Сейм Латвии: главная угроза демократии - георгиевские ленточки
SpaceX использовала в корабле Crew Dragon российские комплектующие
SpaceX использовала в корабле Crew Dragon российские комплектующие
США: шах - это еще не мат. Вот новые санкции для "Северного потока-2"
Касьянов и Ко придумали, как "уберечь" Россию от поправок в Конституцию
Как Трамп опять напугал союзников Россией
Как Трамп опять напугал союзников Россией
Россия обставила США в войне за "Северный поток-2"
Опубликован бюллетень голосования по поправкам в Конституцию России
Владелец ресторана Pushkin Russia рассказал, как защищал заведение
Владелец ресторана Pushkin Russia рассказал, как защищал заведение
Опубликован бюллетень голосования по поправкам в Конституцию России
О проекте Обратная связь Реклама
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ