Пресс-секретарь РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам об улучшении ситуации с коронавирусом в России.

"С какими-то прогнозами, наверно, все-таки должны выступать люди, которые основывают свои суждения на мнении специалистов, эпидемиологов, медиков. В первую очередь этой информацией обладает Сергей Семенович Собянин применительно к Москве как региону Российской Федерации.

Вы знаете, что в целом применительно к стране сейчас специалисты констатируют положительную динамику, ситуация стабилизируется и постепенно улучшается. С какими-то более долгосрочными прогнозами, вы знаете, все выступают весьма осторожно, что касается страны в целом", — сказал Песков, отвечая на вопрос, когда к обычной жизни вернется вся страна.