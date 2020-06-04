Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил о смерти врача-анестезиолога, прибывшего в регион для работы в инфекционном госпитале. Медик скончался от заражения коронавирусом.

"Сегодня ночью умер реаниматолог, который прибыл из города Опочки для работы в областном "ковид"-центре. Алексей Семенович Поднебесный проявил подлинный патриотизм, когда приехал помогать своим коллегам в борьбе с новой коронавирусной инфекцией. К сожалению, как и тысячи медиков во всем мире за последние несколько месяцев, он попал в число заразившихся COVID-19.

С 13 мая врач боролся с болезнью, с 21 мая состояние ухудшилось, он был переведен в реанимацию и подключен к ИВЛ. Сегодня его сердце остановилось", — рассказал Ведерников на селекторном совещании с медиками, которое транслируется Псковским агентством информации.