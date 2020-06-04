Меньше двух тысяч москвичей заболели коронавирусом

Прирост коронавирусных больных в Москве уже второй день составляет меньше двух тысяч человек. За минувшие сутки в столице выявлено 1998 заражений.

Ранее их число было 1842 человека. Второго июня сообщалось о 2286 новых случаях COVID-19.

Как сообщает оперативный штаб, больше 85% новых коронавирусных больных в Москве младше 65 лет:

🔹 43,8% — от 18 до 45 лет.

🔹 34,4% — от 46 до 65 лет.

🔹 9,7% — от 66 до 79 лет.

🔹 4,2% — старше 80 лет.

🔹 7,9% — дети.

За сутки в столице скончались от коронавируса 64 пациента. Выздороветь смогли 3061 человек. С начала эпидемии в Москве зарегистрировано 189 214 случаев COVID-19.

В России за сутки выявлен 8 831 новый случай инфицирования. Скончались 169 пациентов. Полностью победить опасное заболевание смогли 8 666 россиян.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что еще пять столичных стационаров, временно перепрофилированных для приема и лечения коронавирусных больных, возвращаются к привычному формату работы. В госпиталях для ветеранов войн №1, 2 и 3, а также в клинических больницах имени Давыдовского и Жадкевича снимают дополнительное оборудование и проводят масштабную дезинфекцию.