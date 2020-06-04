Пресс-служба регионального ГУМВД сообщила о начале проверки полицией дела о падении ребенка из окна двенадцатого этажа в одном из жилых домов Санкт-Петербурга.

"Известно, что в этот момент родители находились в квартире в состоянии сильного алкогольного опьянения. Ребенок с различными травмами в тяжелом состоянии госпитализирован в больницу… Проводится проверка в отношении родителей, не уследивших за трехлетним ребенком", — говорится в сообщении.