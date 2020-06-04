Коронавирус убил еще 64 москвича

Жизни 64 жителей Москвы унес коронавирус. Такова трагическая статистика за минувшие сутки.

Как отмечает оперативный штаб, помимо COVID-19, у пациентов также была диагностирована пневмония. Был и ряд сопутствующих заболеваний.

За этот же период полностью выздороветь смогли больше трех тысяч москвичей.

"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровел ещё 3061 человек. Всего число людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 94 715", — рассказала заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Напомним, что в Москве до 14 июня продлен режим самоизоляции. Также действует строгий масочный режим.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что доставка продуктов и лекарств на дом стала самой востребованной услугой, с которой пожилые москвичи обращались на горячую линию по коронавирусу. С 23 марта поступило больше 120 тысяч таких заявок. Из них почти 113 тысяч уже выполнено.

Горячая линия продолжает работать. Оставить заявку можно ежедневно с 8 до 21 часа по телефону +7 (495) 870-45-09.