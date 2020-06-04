В Роструде сообщили агентству РИА "Новости" о том, что из-за празднования Дня России и проведении парада Победы россиян ждут две короткие рабочие недели.
"Сокращённая рабочая неделя с 8 по 11 июня и длинные выходные ожидают россиян в связи с празднованием Дня России 12 июня. Продолжительность рабочего дня 11 июня сокращается на 1 час в связи с тем, что он является предпраздничным", — говорится в сообщении.
Кроме того, указом президента 24 июня считается нерабочим днем в честь проведения парада Победы.
"Таким образом, рабочими будут дни с 22 по 23 июня и с 25 по 26 июня. Объявление нерабочего дня на размере заработной платы не отражается, месячная зарплата работников не снижается", — уточнили в Роструде, отметив, что работникам со сдельной оплатой за указанный нерабочий день выплачивается вознаграждение. Оно определяется локальным нормативным актом работодателя.
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