Россиян ждут выходные из-за приближающихся праздников

В Роструде сообщили агентству РИА "Новости" о том, что из-за празднования Дня России и проведении парада Победы россиян ждут две короткие рабочие недели.

"Сокращённая рабочая неделя с 8 по 11 июня и длинные выходные ожидают россиян в связи с празднованием Дня России 12 июня. Продолжительность рабочего дня 11 июня сокращается на 1 час в связи с тем, что он является предпраздничным", — говорится в сообщении.

Кроме того, указом президента 24 июня считается нерабочим днем в честь проведения парада Победы.