На онлайн-площадке бесплатных объявлений "Авито" выставлен на продажу завод "Электроцинк", который находится во Владикавказе.
Стоимость завода составляет 1,2 миллиарда рублей. Известно, что вместе с тремя земельными участками по 64,4 гектара также продаются здания, расположенные на площади 433 тысячи квадратных метров. В придачу отдаются 141 единица транспорта и собственная железная дорога.
С технической точки зрения, современные лифты являются безопасными. Но что делать, если в процессе поездки на лифте начнется землетрясение?