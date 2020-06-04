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На "Авито" продается один из российских заводов

Россия » Юг » Владикавказ

На онлайн-площадке бесплатных объявлений "Авито" выставлен на продажу завод "Электроцинк", который находится во Владикавказе.

Стоимость завода составляет 1,2 миллиарда рублей. Известно, что вместе с тремя земельными участками по 64,4 гектара также продаются здания, расположенные на площади 433 тысячи квадратных метров. В придачу отдаются 141 единица транспорта и собственная железная дорога.

авито завод электроцинк владикавказ
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