На "Авито" продается один из российских заводов

На онлайн-площадке бесплатных объявлений "Авито" выставлен на продажу завод "Электроцинк", который находится во Владикавказе.

Стоимость завода составляет 1,2 миллиарда рублей. Известно, что вместе с тремя земельными участками по 64,4 гектара также продаются здания, расположенные на площади 433 тысячи квадратных метров. В придачу отдаются 141 единица транспорта и собственная железная дорога.