В Москве продлили ежедневную дезинфекцию подъездов

Заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков рассказал журналистам о продлении срока ежедневной дезинфекции подъездов.

"Срок проведения ежедневной дезинфекции подъездов многоквартирных домов в Москве продлен еще на один месяц", — сообщил Бирюков

Известно, что дезинфекция подъездов началась в марте, а в апреле она стала проводиться ежедневно.