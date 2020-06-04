Заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков рассказал журналистам о продлении срока ежедневной дезинфекции подъездов.
"Срок проведения ежедневной дезинфекции подъездов многоквартирных домов в Москве продлен еще на один месяц", — сообщил Бирюков
Известно, что дезинфекция подъездов началась в марте, а в апреле она стала проводиться ежедневно.
С технической точки зрения, современные лифты являются безопасными. Но что делать, если в процессе поездки на лифте начнется землетрясение?