В региональном управлении МВД сообщили агентству РИА "Новости" о перевернувшемся автобусе на трассе в Ханты-Мансийском автономном округе. По предварительной версии четыре человека пострадали.
"По предварительной информации, на 237-м километре трассы Лянтор — Карымкары автобус ГАЗ вез 14 вахтовиков из Сургута. Предполагается, что у автомобиля что-то произошло с колесом, автобус упал в кювет и перевернулся. Четверо, по предварительным данным, пострадали", — сказал собеседник агентства.
С технической точки зрения, современные лифты являются безопасными. Но что делать, если в процессе поездки на лифте начнется землетрясение?