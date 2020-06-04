В Югре вахтовый автобус съехал с трассы и перевернулся

В региональном управлении МВД сообщили агентству РИА "Новости" о перевернувшемся автобусе на трассе в Ханты-Мансийском автономном округе. По предварительной версии четыре человека пострадали.