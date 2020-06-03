Сервис поиска попутчиков "BlaBlaCar" возобновит свою работу, приостановленную в марте этого года из-за пандемии коронавируса.
"Сегодня, после постепенного восстановления транспортного сообщения между регионами, BlaBlaCar объявляет о возобновлении работы в России и внедрении дополнительных мер безопасности", — говорится в сообщении.
Уточняется, что при бронировании поездки приложение будет напоминать об актуальных рекомендациях Минздрава.
Юлия Савичева скрывала факт потери ребенка, поскольку винит в этом себя. Она слишком много времени уделяла работе и не следила за своим здоровьем.