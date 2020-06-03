В Telegram-канале "Большая перемена", который ведет пресс-служба министерства просвещения, сообщили о том, что почти полмиллиона школьников получили компьютеры для дистанционного обучения.
"К этой работе подключились Агентство стратегических инициатив и "Единая Россия", запустив акцию "Помоги учиться дома"… В результате необходимые гаджеты для обучения дома получили 494 369 человек: 415 167 школьников и 79 202 учителя из всех регионов, откуда поступили заявки", — говорится в сообщении.
Юлия Савичева скрывала факт потери ребенка, поскольку винит в этом себя. Она слишком много времени уделяла работе и не следила за своим здоровьем.