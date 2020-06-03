Количество ДТП в Москве в апреле сократилось в три раза

Количество дорожно-транспортных происшествий на дорогах Москвы резко сократилось. Данные приводятся за апрель. Как сообщает Центр организации дорожного движения Москвы, статистика по ДТП сократилась почти в три раза.

"Статистика ДТП за апрель — сложная история. Аварий почти в три раза меньше, чем в апреле 2019 года, погибших больше — 25 человек. Пустые улицы провоцируют нарушения", — написали представители ведомства в своем микроблоге.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что с каждым днем в столице нарастает транспортный поток. Так, 1 июня, когда в Москве открылись торговые центры, по дорогам проехали 2,68 миллиона автомобилей. Это больше, чем неделей ранее, на 5,8%. В первый день лета впервые за долгое время были зафиксированы шестибалльные пробки. Их причиной стала непогода и увеличившееся количество автомобилей.

Также сообщалось, что в России вырос спрос на автодома. За последние четыре месяца число запросов на их покупку увеличилось на 40%. Эксперты объясняют это тем, что в этом году россияне вынуждены сделать ставку на внутренний туризм.